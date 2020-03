Préoccupé par la propagation très rapide de la Covid-19 en RDC : Le PPRD recommande la désinfection régulière de téléphones portables

Le parti de Joseph Kabila appelle aussi à la suspension de tous les vols domestiques en partance de Kinshasa vers les provinces pendant une période expérimentale

Par DMK

Dans un communiqué officiel publié hier lundi 23 mars 2020 sous la signature de son Secrétaire Permanent, M. Emmanuel Ramazani Shadary, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, se dit « davantage préoccupé par la propagation très rapide du coronavirus à Kinshasa avec des cas avérés de contamination et des décès, si bien que les provinces du pays tendent également à être infectées ».

Au regard de la gravité de cette situation, le PPRD, sur instruction une fois de plus de son Président National et Autorité morale, M. Joseph Kabila Kabange, exhorte les militants et militantes ainsi que les hauts cadres du parti à travers tout le territoire national, « de continuer à observer strictement les mesures d’hygiène décidées par les pouvoirs publics ». Et au-delà de ces mesures, le PPRD « recommande vivement la désinfection régulière du téléphone portable ».

Outre cette importante recommandation, le parti cher à Joseph Kabila Kabange exhorte aussi « le Gouvernement de la République à suspendre tous les vols domestiques en partance de Kinshasa vers les provinces pendant une période expérimentale ne dépassant pas 15 jours renouvelables ».

Dans le même cadre, le PPRD exhorte le Gouvernement de la République « de passer sans délai à une forte campagne de sensibilisation sur terrain, et de renforcer de manière concrète et efficace les mesures d’encadrement des décisions annoncées pour sauver les vies des Congolais face à cette pandémie très dangereuse plus qu’une guerre classique, encore moins une guerre asymétrique ».

Dans son communiqué officiel, le PPRD demande également au Gouvernement de donner des moyens conséquents aux structures officielles de santé, à la société civile, aux confessions religieuses et aux partis politiques implantés sur terrain , pour une meilleure réussite de la sensibilisation à observer les mesures hygiéniques déjà annoncées par l’OMS.

Le Secrétaire Permanent Ramazani Shadary termine le communiqué en appelant les Congolais à l’unité, afin de vaincre le coronavirus.