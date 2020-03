Prise en charge des victimes des violences sexuelles :L’hôpital de Panzi ouvre une succursale à Kinshasa

Le Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix 2018 et Directeur général de l’hôpital de Panzi à Bukavu a procédé jeudi 12 mars 2020 à la coupure du ruban symbolique d’une succursale de son établissement médical à Kinshasa pour la prise en charge holistique, psychologique et social des victimes des violences sexuelles. Cette nouvelle structure sanitaire inaugurée jeudi se trouve au quartier Météo, dans la commune de Ngaliema.

Plusieurs diplomates, sénateurs, députés nationaux et provinciaux sans oublier les personnalités du monde politique et activistes des droits de l’homme et leaders des mouvements citoyens ont été conviés à la cérémonie d’inauguration de la succursale de l’hôpital de Panzi dans la capitale congolaise.

Dans son intervention après la coupure du ruban symbole, le Prix Nobel de la Paix 2018, le Dr Denis Mukwege a expliqué le bien-fondé de cette succursale à Kinshasa pour une prise en charge holistique des victimes des violences sexuelles.

Mission accomplie

Après avoir installé plusieurs détachements de son hôpital en provinces pour venir en aide aux victimes des violences sexuelles, il s’agit d’une mission accomplie pour le Dr Denis Mukwege qui vient d’ouvrir le bureau de l’hôpital de Panzi à Kinshasa au terme d’une cérémonie riche en couleur en présence de la conseillère spéciale du Chef de l’Etat en matière de lutte contre les Violences sexuelles, Mme Chantal Molup, du sénateur Augustin Matata Ponyo, de François Muamba Tshishimbi, d’Eve Bazaiba et autres figures bien connues .

C’est avec l’aide du PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, organisme caritatif suédois) que le Dr Denis Mukwege a fondé l’hôpital de Panzi à Bukavu où il va découvrir une pathologie nouvelle qui va profondément marquer le reste de sa carrière .

Il s’agit de la destruction volontaire et planifiée des organes génitaux des femmes.

C’est ainsi que l’homme a pris le courage de faire connaître au monde la barbarie sexuelle dont les femmes sont victimes à l’Est de la République démocratique du Congo où le viol collectif est utilisé comme arme de guerre.

Pour faire face à cette épidémie volontaire, Mukwege s’est spécialisé dans la prise en charge des femmes victimes de viols collectifs.

Cette prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles est générale. Elle concerne les domaines tant physique, psychique, économique que juridique. Sur le plan médical, il est reconnu comme l’un des spécialistes mondiaux du traitement des fistules. C’est à ce titre qu’il a reçu un doctorat honoris causa de l’université d’Umeå (Suède) en octobre 2010. Au cours de la même année, il a reçu la médaille Wallenberg de l’Université du Michigan.

Par GKM