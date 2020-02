Prise en charge des victimes de violences sexuelles au Kivu : Une délégation de PMU Interlife à Panzi

La Fondation Panzi a reçu une délégation de PMU Interlife, une organisation suédoise et un des partenaires qui accompagnent l’œuvre de Panzi depuis sa création. Venus dans le but de constater l’impact de différents programmes de Panzi, dans la vie des victimes de violences sexuelles, les hôtes de la Fondation Panzi ont eu l’occasion d’entrer en contact avec des bénéficiaires de divers services offerts à travers le Modèle holistique de Panzi.

Grande a été la satisfaction de l’équipe après diverses rencontres qu’elle a eues au sujet du travail réalisé par la Fondation Panzi dans la ville de Bukavu et dans différentes zones rurales où intervient Panzi, par l’entremise de ses divers Projets. Ce séjour en RDC a constitué, pour la délégation de PMU Interlife, une expérience extrêmement enrichissante, a témoigné le Directeur NiclasLindgren au terme de son périple à l’Est de la RDC.

« Des rencontres humaines incroyables et des histoires marquantes sur la façon dont plusieurs personnes sont sorties de la pauvreté, mais aussi des rencontres avec la vulnérabilité la plus profonde que vous pouvez imaginer ; avec des gens qui manquent de voix et qui de différentes façons deviennent des plateaux dans le jeu ignoble de la chaîne d’exploitation des minéraux de conflit», a dit en substance, NiclasLindgren. Celui-ci s’est dit « heureux et fier de la collaboration avec des partenaires et tous ces collègues incroyables qui donnent tout pour procurer de l’espoir, de l’amour et un changement positif à certains des plus vulnérables dans notre monde ».

Emerger la femme en tant qu’actrice dans la société

L’équipe de PMU a également pris connaissance des actions réalisées par la Fondation Panzi, dans l’optique de sa vision qui consiste à voir émerger la femme en tant qu’actrice à part entière dans une société où règne la cohésion sociale. Une semaine a suffi aux visiteurs pour découvrir l’œuvre gigantesque accomplie par Panzi pour redonner espoir à des femmes qui ont été victimes d’abus sexuels, et bien d’autres femmes vulnérables de la société.

De la plaine de la Ruzizi à Luhwinja, Kadumwa et Kavumu

Partie dans la plaine de la Ruzizi, la délégation a rencontré des centaines de femmes appuyées par la Fondation Panzi, à travers le Projet Dorcas Rurale. Ces femmes bénéficient d’un accompagnement holistique basé sur la réinsertion socioéconomique. Ces femmes deviennent de plus en plus autonomes et prospères grâce aux subventions en nature et en espèce qu’elles reçoivent de la Fondation Panzi. En cette période de récolte de maïs, à Katogota, les visiteurs ont admiré le travail des femmes dans la vaste concession qu’elles exploitent, et ont recueilli leurs témoignages.

La délégation de PMU Interlife, accompagnée d’une équipe de la Fondation Panzi, a rencontré des bénéficiaires du Programme Intégré d’Appui Holistique à. Il s’agit des jeunes garçons et adolescentes sorties des carrés miniers où ils étaient exploités soit pour des travaux lourds soit comme esclaves sexuelles. Par la même occasion, l’équipe a visité le site de Kadumwa où nombreuses femmes sont encore utilisées comme professionnelles de sexe faute de solution alternative.

Après une journée passée à l’Hôpital et à la Fondation Panzi, où le Docteur NiclasLindgren et ses compagnons ont rencontré le Prix Nobel de la Paix, Dr Denis Mukwege, et quelques survivantes exerçant leurs activités génératrices de revenu en ville, la délégation a bouclé son séjour par une visite au nord de la ville de Bukavu. Elle a notamment été à Kavumu, où la Fondation Panzi accompagne plusieurs vulnérables et des victimes des violences sexuelles à l’instar des enfants victimes de mutilation par la bande à Frédéric Batumike, et à Katana où s’exercent des projets de réinsertion socioéconomique.

Depuis plus de 30 ans avec la Fondation Panzi

Notons que PMU Interlife a toujours accompagné différentes actions menées Denis Mukwege, depuis plus de 30 ans, dans la prise en charge holistique des victimes des violences sexuelles. Cette organisation suédoise a le mérite d’avoir contribué, à une grande proportion, à la mise en place du Projet de prise en charge des victimes des violences sexuelles à l’Hôpital Général de Référence de Panzi. Présentement, PMU Interlife appuie financièrement la Maison Dorcas, le Projet SVS ainsi que le Projet Badilika.

Par GKM