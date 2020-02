Prix pierre Castel RDC 2020: Communiqué de la BRACONGO

Communiqué de presse prix pierre castel RDC 2020

A partir du 16 mars et jusqu’au 17 Avril 2020, la société BRACONGO organise un grand appel à projet dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans le cadre du PRIX PIERRE CASTEL 2020. A gagner : une dotation de 15.OOO Euros et un an de formation.

Cet appel à projet est ouvert aux congolais ayant entre 18 et 45 ans, étant à la tête d’une entreprise enregistrée au RCCM et résidant en RDC (dans les régions suivantes : Kongo Central, Kinshasa, MaÏ-Ndombe,Kwilu et Kwango). Pour participer, il suffit de s’inscrire à participer de notre site internet https://www.bracongodurable.com/2020/02/24/prix -pierre-castel- rdc-2020/. Prière de vérifier que tous les critères de participation sont réunis.

La sélection se fera en différentes étapes et les finalistes se présenteront devant 2 différents jurys afin de présenter leur entreprise. L’annonce des projets ayant passés la 1ère étape aura lieu le 4 mai 2020 et l’annonce du Lauréat du prix Pierre Castel RDC 2020 aura lieu le 12 mai 2020. Le gagnant aura l’honneur de participer à la cérémonie de remise de prix en présence de Monsieur Pierre Castel et ce devant 55 chefs d’états à Bordeaux en France le 4 juin 2020.

Pour rappel, le prix Pierre Castel est institué par le fonds Pierre Castel depuis 2018. Il est décerné chaque années à un(e) lauréat(e), jeune entrepreneur(e), dont l’action ou le projet, dans le domaine de l’agriculture, de l’agroalimentaire (transformation végétale), de l’agritech et /ou des agroressources, contribue au développement des territoires africains et aux dynamiques d’échanges avec les territoires français. Ces actions et ces projets doivent contribuer à une meilleure formation professionnelle, à l’emploi et à l’épanouissement des jeunes dans leurs environnements et leur cadre de vie quotidien.

Pour plus de renseignement, rendez-vous sur le site https://www.bracongodurable.com/2020/02/24/Prix-Pierre-Castel-rdc-2020/

