La grande Halle de la Villette à Paris, en France, a servi de cadre au « Salon de la radio et de l’audio digital » du 23 au 25 janvier 2020. Une rencontre, qui a connu la participation de la RD Congo à travers la chaîne national, RTNC (Radio Télévision National Congolaise). Surtout que le monde s’apprêter à célébrer, quelques jours après, soit le 13 février, la Journée mondiale de la radio.

C’est un salon qui était intervenu à l’ère des technologies nouvelles, où la radio et la télévision permettent des opportunités qui donnent de l’ampleur à la dimension de nombreux besoins du marché. Le Salon de Paris a été un moment propice pour permettre la définition et le choix de faire la radio un lieu de création et de promotion de nouveaux annonceurs de tout genre bénéficiant par exemple des atouts des modules des fréquences, du numérique et de la production digitalisée renforçant par le fait même des choix personnalisés. Ce sont d’ailleurs ces axes qui ont été des axes débattus au cours cette rencontre.

Aussi, podcasts et usage du streaming, dans la radio diffusion, s’installent-ils comme une manière incontournable de s’insérer dans cet univers de plus en plus fascinants des facilités numériques. Ce qui fait que les professionnels de publicité, marketing, comme des « radioteurs », multiplient des reflexes à l’aide des logiciels relevés comme des outils facilement manipulables à l’aide des mains.

Pour l’heure, la radio est devenue un outil de communication par excellence à l’onde des innovations à capitaliser. « Le Salon de radio et de l’audio digital » a été une occasion indiquée pour l’éditeur français du POD, Philippe Chapat de vanter la chaîne; « une bonne idée, une voix, un micro, un logiciel, rien n’empêche de se lancer dans ce programme et de réussir ».

L’une des participants, Lisette Mujinga, qui a représenté la RDC à travers la RTNC, a relevé que: « cette rencontre de Paris a été une bonne expérience qui m’a permis de me renforcer en capacité et de me mettre à niveau par rapport à l’évolution de la radio ».

Par Lucien Kazadi T.