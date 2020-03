Réduction des risques de contamination suite à la manipulation des espèces : La BCC invite la population à utiliser les moyens de paiement électronique

Dans un communiqué de presse, signé le mardi 24 mars dernier, le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo (BCC), Déogratias Mutombo Mwana Nyembo, a annoncé les mesures prises par son institution pour atténuer l’impact négatif de la pandémie du coronavirus sur l’économie congolaise.

Selon lui, la propagation de cette maladie paralyse l’économie mondiale et présente, de ce fait, de graves conséquences économiques pour la Rd Congo, qui demeure fortement dépendante de l’extérieur.

Pour atténuer l’impact de cette crise sanitaire sur l’activité économique et garantir la continuité des services financiers, la BCC a arrêté certaines mesures.

Il s’agit notamment de la poursuite de la fourniture des liquidités aux banques, de manière à leur permettre de réaliser aisément les services bancaires attendus d’elles ; la baisse du taux directeur de 9,0% à 7,5%, dans le souci de réduire le coût du crédit.

Il y a aussi le report, au mois de janvier 2022, de l’entrée en vigueur des dispositions relatives au relèvement du niveau du capital minimum des banques, des COOPECs et des IMFs, afin de réduire la contrainte sur ces institutions et le gel des règles de classification des prêts, pour permettre aux institutions financières de suspendre l’application des pénalités de retard sur les créances en souffrance pendant la période de crise.

Des dispositions sont prises

Concernant la circulation fiduciaire, la BCC invite l’ensemble de la population congolaise à utiliser les moyens de paiement électronique (M-pesa, Airtel Money, etc.), afin de réduire les risques de contamination due à la manipulation des espèces. C’est ainsi que le Gouverneur Mutombo a rassuré que des dispositions ont été prises, telles que l’approvisionnement des banques en billets de bonne qualité et en quantité suffisante, afin de permettre un bon fonctionnement de leurs guichets automatiques et répondre, en permanence, aux besoins de la clientèle.

Il y a encore l’instruction faite aux banques de désinfecter au préalable les billets de banque, avant leur remise en circulation et la suppression des frais sur les transactions en monnaie électronique tout comme des frais variables sur les opérations inférieures à CDF 2.500.000, dans le système RTGS et ACH, jusqu’à fin décembre 2020.

» En outre, la BCC compte sur l’utilisation de la monnaie électronique et scripturale, par les entreprises et services publics, en vue du règlement des factures ainsi que du paiement des taxes et impôts « , a conseillé le Gouverneur de la BCC. Par ailleurs, la BCC a invité les établissements de crédit et les institutions de micro finance, à restructurer de façon prudente les prêts en souffrance en faveur des secteurs directement touchés par la crise (rééchelonnement des échéances, moratoires ou délais de grâce, etc.).

Par Tantia Sakata