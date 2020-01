Saut-de-mouton de Pompage : les travaux complètement achevés

Dans le district de la Tshangu la population vit un véritable calvaire à cause de ces ouvrages dont les travaux apparemment n’avancent pas

Par Thony Kambila

Attendus pour la fin de l’année 2019, les travaux de construction du saut de mouton de pompage dans la commune de Ngaliema sont complètement achevés et cet ouvrage sera bientôt opérationnel. Cette précision a été donnée par le vice-premier ministre chargé des infrastructures et des travaux publics lors de sa visite sur le site des travaux le weekend dernier accompagné du gouverneur de la ville de Kinshasa.

Ayant constaté l’achèvement des travaux, l’homme a indiqué que la date de l’inauguration de cet ouvrage devrait être connue à l’issue de la réunion de la commission mise en place par son ministère et l’Hôtel de ville de Kinshasa. Cette date donnera lieu au déplacement du Chef de l’Etat pour la coupure symbolique du ruban.

Nécessité d’un nouveau financement

Bien que l’ouvrage est complètement achevé, il se présente un autre besoin qui nécessite un nouveau financement, a également fait savoir le numéro 1 des ITPR, Willy Ngopos. Ce nouveau financement qui n’avait pas été budgétisé dans le projet concerne les travaux d’assainissement aux alentours de ce saut de mouton. Il a justifié cela par le fait que le projet de construction du saut de mouton avait pour but de résoudre le problème des embouteillages avec un budget précis.

Et maintenant qu’un autre besoin vient s’ajouter, celui d’assainir les alentours du site, il faut nécessairement penser à un autre financement qui devrait faire face à ce besoin. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a, pour sa part, indiqué que certaines maisons construites anarchiquement aux alentours de cet ouvrage devraient être démolies afin d’avoir plus d’espace pour le parking et de créer aussi un site qui devrait servir à la construction du marché à Kinsuka Pompage. Il a profité de cette occasion pour inviter les habitants de la commune de Ngaliema en général et ceux du quartier Pompage à s’approprier de l’opération Kin Bopeto.

Véritable calvaire à Tshangu

Si dans la commune de Ngaliema la population salue la fin des travaux de construction du saut de mouton et attend son inauguration, dans la commune de la Gombe et dans tout le district de la Tshangu, c’est encore un véritable calvaire car la population ne veut plus entendre parler de ces ouvrages qui, depuis plusieurs mois, constituent un casse-tête en provoquant des embouteillages monstres.

Sur les sites des ronds-points Mandela et SOCIMAT les travaux avancent tout de même et rassurent la population, mais en ce qui concernent les sites Débonhomme, Bitabe et Pascal, certaines sources indiquent que rien ne se fait. Aux autorités compétentes de prendre leurs responsabilités car la population en souffre.