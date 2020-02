Sauts-de-moutons : des entreprises signent l’acte d’engagement pour la poursuite des travaux

Comme annoncé au 20ème conseil de sécurité, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi a visité le jeudi 13 janvier 2020 les différents chantiers de construction des sauts-de-moutons. Cet exercice a poussé le vice-premier ministre chargé des infrastructures, travaux publics et réhabilitation à s’entretenir avec les entreprises de l’Etat maîtres d’ouvrages et les entrepreneurs chargés de l’exécution des travaux pour discuter ensemble sur l’accélération et la finition des travaux de ces sauts-de-moutons qui sont la principale cause des embouteillages monstres à travers des différentes artères de la ville de Kinshasa .

Jusqu’au 31 mai

Devant le VPM Willy Ngoopos, les responsables de la société SAFRICAS et CGCD ont eu à signer un acte d’engagement pour terminer lesdits travaux dans le délai convenu. En d’autre terme, ces entreprises ont donc le devoir d’accélérer les travaux pour les achever définitivement les 31 mai de l’année en cours. Pour le ministre de l’ITPR, toute société concernée est tenue à respecter son engagement sous peine des sanctions graves.

» Fin mai 2020, tous les chantiers en cours doivent être terminés et en fonction de cela, ces entreprises ont eu à signer un document dans lequel ils engagent à respecter ce délai-là, faute de quoi il y aura l’application stricte des éléments liés aux dispositions prévues dans le contrat s’agissant de ces genres de situation », a indiqué le ministre Willy Ngoopos.

Il sied de rappeler qu’à cause des embouteillages observés depuis quelques dans la capitale congolaise causés pas la construction de ces sauts-de- moutons, les Kinois en ont marre et leurs voix s’élèvent de partout pour exiger un audit sérieux en ce qui concerne les fonds déjà débloqués pour lesdits travaux.

C’est la raison pour laquelle après la descente des membres de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social(UDPS) dans ces chantiers, il était aussi normal que le Chef de l’Etat FATSHI palpe du doigt les travaux 10 mois après le lancement de son programme d’urgence de 100 jours. Il a fait cet exercice accompagné des membres de son cabinet et de quelques membres du Gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba.

Par Thony Kambila