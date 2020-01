Secrétaire d’Etat américain : Mike Pompeo attendu en RDC à la mi-février

La lutte contre la corruption, la sécurité et la possibilité des investissements américains seront à l’ordre du jour

Par YHR

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, doit venir en RD Congo à la mi-février. C’est ce qu’a annoncé le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le dimanche 19 janvier devant la diaspora congolaise à Londres. Le numéro un rd congolais a précisé que : » le secrétaire d’État américain ne se rendra que dans trois pays en Afrique, à savoir le Sénégal, l’Éthiopie et la RDC. J’ai demandé aux Américains pourquoi ce choix ? Ils m’ont dit que c’est parce que ces nations incarnent l’espoir du développement de l’Afrique « .

Selon certaines sources, plusieurs sujets dont la lutte contre la corruption, la sécurité et la possibilité des investissements américains en RDC seront à l’ordre du jour. Lors de leur précédent entretien, le 03 avril 2019 à Washington, les deux hommes avaient discuté de l’avenir des relations entre les États-Unis et la RDC. Ils avaient exprimé leur intérêt commun pour un partenariat visant à offrir au peuple congolais un avenir meilleur et plus prospère.

Précédé en Afrique par son Sous-secrétaire d’Etat

Signalons que le Sous-secrétaire d’Etat chargé des affaires africaines, Tibor P. Nagy, a quitté hier mardi la République centrafricaine. C’était au terme d’une visite de 72 heures entamée dimanche. L’homme a été reçu lundi par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, pour une audience d’une heure. Ils ont évoqué plusieurs sujets dont les prochaines élections dans le pays.

» Je souhaite exprimer mon soutien à son excellence le président et à son gouvernement, encourager le processus démocratique qui va se poursuivre avec les élections qui se dérouleront plus tard cette année, plaider pour un processus équitable et transparent. Et dire que nous nous opposons à toutes les forces qui voudraient déstabiliser les élections ou continuer à déstabiliser le pays que ce soient des individus, des groupes ou même des États « , a déclaré Nagy.

Attaques voilées contre la Russie et la Chine

Allusion à la Russie qui a initié en 2018 son retour en RCA, à travers l’envoi notamment d’instructeurs pour l’armée centrafricaine. Autre sujet abordé, la coopération économique. Le sous-secrétaire d’État critiquant à mots couverts les entreprises chinoises, qui font venir leur propre main d’œuvre dans le pays. Il a assuré pousser les entreprises américaines à investir en Centrafrique, mais a insisté sur la nécessité de créer un climat propice pour cela.

Autre rumeur persistante à Bangui : le retour possible de l’armée américaine. Tibor Nagy a réfuté cette information. Les Américains avaient une base à Obo, où ils avaient pour mission officielle de traquer l’Ougandais Joseph Kony, le chef de la Lord Resistance Army (LRA). Ils se sont retirés du pays en 2017.