Vente des manuels sensés être distribués gratuitement dans des écoles : Le SYECO insiste sur la mise en place d’un comité de suivi

Le Syndicat des Enseignants du Congo (Syeco) a insisté, à travers sa secrétaire générale Cécile Tshiyombo, sur la mise en place d’un comité de suivi des manuels scolaires distribués gratuitement dans les écoles à Kinshasa et à travers le pays.

Elle a fait cette déclaration à l’issue du lancement officiel de la campagne de distribution des manuels de lecture écrite en langues nationales par le vice-ministre de l’EPST (Enseignement Primaire, Secondaire et Technique), Didier Budimbu, le 18 mars dernier dans le cadre du PAQUE (Projet d’Amélioration de la Qualité de l’Education) coordonné par le Secrétariat général de l’EPST. Cela dans le but d’encourager tous les élèves à connaître et à parler toutes les langues nationales (Lingala, Tshiluba, Kikongo et Swahili). Une façon aussi de préserver l’identité culturelle rd-congolaise.

Faire un suivi

Mme Cécile Tshiyombo est parti d’un constat que dans des carrefours, Rond-point Victoire, Rond-point Ngaba, Pont Cabu et autres grandes places comme UPN, ainsi que sur l’avenue du Commerce, non loin du Grand-marché, des manuels de français, de mathématique et autres manuels de programme scolaire, sensés être distribués gratuitement dans des écoles, y sont vendus.

Elle s’est toujours posé la question de savoir qui amènent ces manuels à ces endroits? Saluant ainsi le lancement officiel de la campagne de distribution des manuels de lecture écrite en langues nationales, elle invite non seulement le Gouvernement de la République à prendre des mesures fortes pour décourager cette pratique, mais aussi tous les partenaires sociaux à savoir: des syndicats et des ONG des parents et autres, d’empêcher la vente de ces manuels scolaires en mettant en place un « comité de suivi » à travers tout le pays. Cela dans le seul but de savoir si réellement des manuels distribués gratuitement arrivent dans leur destination.

La secrétaire générale du SYECO confirme avoir confisqué 10 cartons des livres scolaires et 10 cartons des cahiers (don de l’UNICEF) qui au lieu d’être distribués aux bénéficiaires, étaient vendus au Grand-marché de Kinshasa. Avant de faire rapport au « Sous-proved » de la Gombe, ces objets classiques ont été vite saisis et redistribués dans des écoles de la capitale par le numéro un du SYECO.

Pour Cécile Tshiyombo, le « comité de suivi », à mettre en place, ne devrait pas se limiter seulement dans la capitale, mais doit exister aussi à travers tous les secteurs, les territoires de toutes les provinces du pays afin de veiller sur la distribution de ces manuels scolaires en langues nationales.

Ne pas fouler au pied la volonté politique

Consciente des efforts consentis par les autorités du pays dans le cadre de la gratuité de l’enseignement de base en République Démocratique du Congo, la secrétaire générale du SYECO a invité les Congolais à ne pas fouler aux pieds cette volonté jadis recherchée. « La gratuité à un prix à payer et il faut suivre de près tout ce qui contribue à sa matérialisation, surtout pour avoir une éducation de qualité « , a-t-elle dit, en martelant que sans éducation de qualité, la gratuité est noyée.

En donnant l’exemple de la Chine et du Japon, Mme Cécile Tshiyombo a fait savoir que l’éducation de base se fonde surtout sur des langues nationales. Raison pour laquelle, elle a rassuré que l’éducation par les langues nationales aura un impacte et un avantage sur les élèves congolais, parce que ces derniers auront une identité culturelle.

Par Thony Kambila