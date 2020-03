Vers un plaidoyer pour lutter contre la mortalité maternelle

Le décès maternel est un fléau qui frappe l’humanité toute entière et surtout les pays en voie de développement où le taux de mortalité maternelle, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), est beaucoup plus élevé. Pourtant, de nombreux experts soutiennent que les causes sanitaires de cette situation sont évitables.

L’ampleur de ce fléau en République Démocratique du Congo en général, et au Kongo Central en particulier, n’a pas laissé indifférente l’Association des Femmes Médecins (AFEMECO/Kongo Central). Cette dernière, soucieuse de lutter contre cette tragédie, s’est réunie le vendredi 20 mars dernier en la salle de l’OMS située dans l’enceinte de l’Hôpital provincial de référence de Kinkanda, à Matadi, pour étudier les voies et moyens susceptibles de le combattre ; mais aussi et surtout pour concevoir un plaidoyer qui devrait être présenté à l’Assemblée Provinciale au cours de la session parlementaire du mois de mars.

Plusieurs structures de la Société civile/Forces vives du Kongo Central ont également pris part à cette réunion consacrée à l’élaboration d’un avant-projet d’édit provincial visant la réclamation d’un Fonds d’appui portant essentiellement sur la prise en charge, par le gouvernement provincial, de la consultation prénatale (CPN) ; des accouchements dans les hôpitaux publics et enfin de la formation du personnel de la santé pour lutter contre les décès maternels.

L’initiative prise par l’AFEMECO/Kongo Central part du constat malheureux fait par la Coordinatrice dudit projet, le Docteur Dédé Kinkela qui, dans sa réflexion, a démontré aux participants à la réunion que le tableau, en rapport avec ce fléau, est vraiment sombre en République Démocratique du Congo. C’est pourquoi il a invité tout le monde à s’impliquer, afin de réduire les cas de décès liés à l’accouchement et ce, pour multiples causes.

Les causes sont causes médicales et obstétricales. A cela s’ajoutent entre autres la présence de nombreuses religions fondées sur les coutumes, la prolifération des réseaux du charlatanisme… qui, selon certains observateurs, n’épargnent pas la province du Kongo Central.

L’initiative salutaire prise par l’AFEMECO/Kongo Central risque cependant de ne pas trouver une solution dans le meilleur délai, suite à la pandémie de Conavirus (Covid-19) qui frappe le monde entier et qui ne permet pas non plus à la province du Kongo Central d’organiser dans la quiétude sa session parlementaire du mois de mars pour traiter cette question. Néanmoins, il y a lieu d’espérer que cette pandémie finira par être maitrisée incessamment.

Par Dieudonné Muaka Dimbi