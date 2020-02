Sur By pass entre Mont Ngafula et Makala : 46 morts et des blessés hier dans un accident de la circulation au niveau du « Triangle »

Selon des témoins, les freins du camion ont lâché, le chauffeur perdant le contrôle de son engin et percutant véhicules et piétons

Par YHR

46 morts et des blessés graves. Tel est le dernier bilan de l’accident de la circulation ayant eu lieu hier dimanche 16 février, entre 12 et 13h, sur la route By-pass séparant la commune de Mont Ngafula et la commune de Makala, au niveau du » Triangle » menant vers le campus de l’Université de Kinshasa (UNIKIN). D’après des témoins de l’événement c’est d’un camion de type Ben, transportant des caillasses, venant de Mont-Ngafula, dont les freins ont lâché, qui a percuté huit autres véhicules, une dizaine de motos et piétons.

L’endroit présentait un aspect de désolation, les épaves de véhicules complètement broyés jonchant les lieux. Les victimes acheminées aux cliniques universitaires de l’UNIKIN Les victimes du carnage, mort comme blessés, ont été acheminées aux cliniques universitaires de l’UNIKIN. Les dépouilles ayant été emmenées directement à la morgue des cliniques universitaires.

Le Docteur Eteni Longodo, ministre de la santé, s’y est rendu au chevet des blessés.

Il s’agit de l’énième accident causé à Kinshasa par la perte de contrôle d’un véhicule par son chauffeur. Le lieu-dit » Triangle « , étant d’ailleurs connu dans la capitale comme étant particulièrement dangereux pour les personnes qui le fréquentent, suite aux accidents divers et variés qui y ont lieu.

Un endroit réputé dangereux

De plus, de nombreux véhicules, souvent des poids-lourds, roulent dans la capitale sans pour autant présenter toutes les garanties de sécurité, comme des freins en bon état ou encore ayant fait l’objet d’une révision complète. Les autorités sont interpelées pour mettre un terme à cette situation, qui fait peser un réel danger de mort sur les usagers de la route, que ce soient les conducteurs de véhicules ou les paisibles piétons.