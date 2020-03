Coronavirus : des banques modifient leurs horaires de service

La pandémie de coronavirus, qui frappe actuellement la République démocratique du Congo, n’a pas laissé indifférent les banques évoluant dans la ville-province de Kinshasa. A travers des communiqués destinés à leur clientèle, la plupart de ces institutions financières viennent de modifier leurs horaires d’ouverture et de fermeture. Désormais ces banques seront ouvertes au public, le lundi, le mercredi et le vendredi (de 8h00 à 14 hoo) et le samedi (de 9h00 à 12h00).

A en croire ces banques, les mesures prises restent en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Cependant, elles assurent leur clientèle que leur réseau de distribution automatique de billets reste à leur disposition 24h sur 24. Ces meures sécuritaires, imposées suite à la situation liée à la pandémie du coronavirus, ont pour but de préserver la santé des clients et agents prestant au sein de ces entreprises. Ainsi, le service minimum mis en place devrait continuer à répondre au besoin de la clientèle ayant logé leur argent dans ces banques.

Actuellement, un engouement est observé dans ces filières bancaires, où de gens se bousculent pour retirer leur argent. Point n’est besoin de signaler que la psychose qui règne a, à ce jour, déjà occasionné la flambée des prix sur les marchés de Kinshasa.

Raison pour laquelle, beaucoup de personnes s’approvisionnent en denrée alimentaire en cette période de crise. Avec l’isolement de la ville-province de Kinshasa du reste de la Rd Congo, les banques seront, de plus en plus, visitées par leurs clients pour avoir de quoi se nourrir.

Face à cette situation, il convient de signifier que plusieurs entreprises ont notamment imposé un service minimum, afin d’éviter la présence d’un grand nombre de personnes, tout en renforçant les règles d’hygiène. Ces dernières permettent de briser la chaîne de contamination, étant donné qu’il n’existe pas encore de médicament ni de vaccin contre le virus du coronavirus.

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ces mesures d’hygiène restent un moyen préventif face à cette pandémie. Pour l’heure, la RDC a déjà dépassé le cap des 50 personnes atteintes par la Covid-19, alors que le chiffre ne cesse de gripper à travers le monde.

Par Tantia Sakata