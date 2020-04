Coronavirus : le « kongo bololo » fait courir les Kinois

Suite à l’absence d’un médicament contre la pandémie de coronavirus ou Covid-19, les rumeurs vont bon train dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les réseaux sociaux aidant, chaque individu essaye de proposer la « potion magique » censée aider la population à pouvoir s’immuniser contre ce virus mortel.

Car le nombre de morts enregistrés chaque jour dans le monde ne cesse de créer la psychose, notamment à Kinshasa, où la maladie a été déclarée par le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, depuis le 10 mars dernier.

Ainsi, les feuilles du Vernonia amygdalina, « kongo bololo » en lingala, ont gagné le marché congolais et tous les autres points de vente à travers la ville.

Certains spéculent sur les propriétés médicinales de ce végétal, censé être un remède naturel bien connu pour soigner le paludisme et qui posséderait également d’autres vertus, notamment pour se prévenir contre la pandémie de coronavirus.

Par conséquent, les Kinois s’en procurent en grande quantité, et les points de vente de ce produit se multiplient. Même les marchands ambulants se retrouvent dans ce commerce qui attire la clientèle. Pourtant, avant la propagation de la pandémie, le « kongo bololo » n’attirait pas vraiment l’attention des consommateurs.Cette affaire étonne plus d’une personne, d’autant plus que la ruée observée sur cette plante produit n’a aucun fondement médical.

Jusque-là, le produit n’est même pas recommandé par les médecins, mais la seule rumeur à suffit pour qu’un grand nombre de personnes puissent le consommer. Le produit est pris après être bouilli avec de l’eau.

Scientifiquement, rien n’atteste que le « kongo bololo » s’avère efficace pour combattre le Covid-19. Ceux qui en consomment ne sont pas malades, difficile alors d’affirmer avec exactitude qu’il s’agirait bien d’un médicament approprié.

Entre-temps, la spéculation autour de cette plante naturelle semble convaincre, parce que la vente se porte bien.En outre, la prise exacte des feuilles de Vernonia amygdalina poserait problème, suite au mélange proposé par les uns et les autres. Déjà, une mère a causé la mort de ses trois enfants après un lavement intestinal de « Kongo bololo », mélangé à du jus de citron, censé pour les protéger du coronavirus.

Une bonne sensibilisation s’impose

Dans le but de contrer toutes ces rumeurs, les autorités congolaises doivent s’impliquer également dans la sensibilisation de masse. Question de permettre à la population de recevoir de bonnes informations, afin de se comporter de façon responsable face à ce virus mortel.

En ce moment où l’humanité vit une grande crise sanitaire, la circulation des informations exactes constitue aussi un moyen efficace de pouvoir sauver des milliers de vie en détresse. Raison pour laquelle, la Rd Congo devrait mettre de moyen conséquent pour assurer cette sensibilisation en ce moment où la rumeur semble prendre le dessus.

Rappelons que, selon le bilan annoncé le lundi 30 mars dernier, le pays compte déjà 98 cas confirmés de coronavirus, dont 8 décès.

La montée du nombre de cas due à la pandémie de Covid-19 en Rd Congo reste, faut-il le dire, un motif de plus pour les autorités de prendre au sérieux la sensibilisation de la population.

Par Tantia Sakata